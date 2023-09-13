Экс-арбитр ФИФА оценил вердикт ЭКС по матчу ЦСКА — «Зенит»

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший судья ФИФА прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии, которая оценила работу арбитра Павла Кукуяна в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит» (1:1).

«Я так и говорил ранее, Павел справился с этим матчем. В конце только были вопросы по поводу жёлтых карточек из-за потасовок. Я согласен с вердиктом ЭСК, такую непростую игру судить непросто, доля везения ему сопутствовала, он рисковал. Да, были мелкие ошибки всей судейской бригады, но они не влияли на результат», - сказал Захаров.

Ранее Игорь Захаров опроверг разговоры о том, что «Зениту» помогают побеждать судьи.