Стало известно, кто может заменить Лорана Блана на посту главного тренера «Лиона» 

Экс-наставник «Челси» и «Эвертона» Фрэнк Лэмпард претендует на должность главного тренера «Лиона». Об этом сообщает 90min.

Как утверждает источник, английский специалист вошёл в список кандидатов на этот пост. Сообщается, что в услугах Лэмпарда лично заинтересован владелец «олимпийцев» Джон Текстор.

Ранее появилась информация, что Грэм Поттер отказался возглавить «львов». Также на эту работу претендует Дженнаро Гаттузо.

В понедельник, 11 сентября, «Лион» объявил об увольнении Лорана Блана с должности наставника. Клуб в настоящее время располагается на последней, 18-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе одно после четырёх проведённых игр.