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«Велес» проиграл клубу «Знамя Труда» в серии пенальти: результаты матчей Кубка России

Только две встречи обошлись без одиннадцатиметровых.
«Велес» проиграл клубу «Знамя Труда» в серии пенальти: результаты матчей Кубка России
13 сентября 2023 21:39
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Знамя труда"

«Знамя Труда» победило «Велес» по пенальти со счётом 1:1 (пен.4:3).

Матч 3-го раунда пути регионов Кубка России прошёл в Домодедово.

В составе «Знамени» забил Абдурахман Ахильгов (28-я минута), а у столичной команды одиннадцатиметровый реализовал Владимир Кабахидзе (59). Победитель в Пути регионов определяется в одном матче, а при ничьей - в серии пенальти, «Знамя труда» было точнее «Велеса»

Большинство победителей в сегодняшнем игровом дне Кубка России определилось как раз в серии пенальти: «Динамо-Владивосток» прошло по пенальти «Динамо-Барнаул» (0:0, пен. 4:2), «Рязань» обыграла «Химик» (1:1, 6:5), «Биолог-Новокубанск» выиграл у ставропольского «Динамо» (0:0, 5:3), «Форте» - у «Салюта-Белгород» (1:1, 4:3), «СКА Ростов-на-Дону» - у майкопской «Дружбы» (1:1, 4:3), «Уфа» - у «Волги» из Ульяновска (0:0, 2:0), «Динамо-Брянск» - у «Калуги» (0:0, 5:4), «Луки-Энергия» - у «Динамо» из Санкт-Петербурга (0:0, 5:4), «Леон-Сатурн» - у «Химика-Август» (0:0, 3:1), из матчей, завершившихся в основное время, ивановский «Текстильщик» был сильнее, чем «Динамо-Вологда» (2:1), а «Ротор» разгромил «Легион» (3:0).

источник: «Советский спорт»
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