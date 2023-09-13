Рублёв заявил, что хочет отобраться на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своей главной задаче на заключительную часть сезона.

«Хотелось бы попасть на Итоговый турнир. Посмотрим, пока свои шансы никак не оцениваю. Цель – просто хотя бы попасть, это бы уже было хорошим подтверждением того, что всё не просто так, четыре года подряд отбираться на Итоговый», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше».

В Чемпионской гонке текущего сезона Рублёв занимает пятое место. На Итоговый турнир ATP попадут восемь лучших теннисистов сезона.

Итоговый чемпионат пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.