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Рублёв заявил, что хочет отобраться на Итоговый турнир ATP

Россиянин пока пятый в чемпионской гонке.
13 сентября 2023 23:06
автор: Денис Владимиров

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своей главной задаче на заключительную часть сезона.

«Хотелось бы попасть на Итоговый турнир. Посмотрим, пока свои шансы никак не оцениваю. Цель – просто хотя бы попасть, это бы уже было хорошим подтверждением того, что всё не просто так, четыре года подряд отбираться на Итоговый», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше».

В Чемпионской гонке текущего сезона Рублёв занимает пятое место. На Итоговый турнир ATP попадут восемь лучших теннисистов сезона.

Итоговый чемпионат пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.

источник: «Советский спорт»
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