Василий Уткин начал очередной выпуск своего YouTube-шоу с упоминания «Советского спорта»

Известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин начал очередной выпуск шоу «Футбольный клуб» на своём YouTube-канале с чтения газеты «Советский спорт». Так он в очередной раз напомнил о возобновлении сотрудничества с нашим изданием.

«На минувшей неделе мы возобновили сотрудничество с «Советским спортом» к взаимному удовольствию. Мы любим удивлять вас, друзья мои», — заявил Уткин, держа в руках печатную версию еженедельника «Совспорта».

Примечательно, что после этого журналист предстал перед своими зрителями в новом образе — он покрасил волосы в жёлтый цвет, сделав это в знак поддержки своей футбольной команды «Эгриси», выступающей в Медиалиге.