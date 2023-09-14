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Василий Уткин начал очередной выпуск своего YouTube-шоу с упоминания «Советского спорта»

А нам приятно такое внимание.
Василий Уткин начал очередной выпуск своего YouTube-шоу с упоминания «Советского спорта»
14 сентября 2023 12:16
автор: Виталий Стопин
автор фото: Скриншот из YouTube-канала Василия Уткина

Известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин начал очередной выпуск шоу «Футбольный клуб» на своём YouTube-канале с чтения газеты «Советский спорт». Так он в очередной раз напомнил о возобновлении сотрудничества с нашим изданием.

«На минувшей неделе мы возобновили сотрудничество с «Советским спортом» к взаимному удовольствию. Мы любим удивлять вас, друзья мои», — заявил Уткин, держа в руках печатную версию еженедельника «Совспорта».

Примечательно, что после этого журналист предстал перед своими зрителями в новом образе — он покрасил волосы в жёлтый цвет, сделав это в знак поддержки своей футбольной команды «Эгриси», выступающей в Медиалиге.

источник: «Советский спорт»
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