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Арсен Захарян объяснил, почему предпочёл перейти в «Реал Сосьедад», а не в «Челси» 

Лондонский клуб интересовался россиянином в прошлом году. 
14 сентября 2023 20:23
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, по какой причине выбрал испанскую команду для продолжения карьеры и не заключил контракт с «Челси».

Летом прошлого года появилась информация, что «пенсионеры» планируют подписать 20-летнего футболиста, однако в тот момент возникли проблемы с оплатой трансфера, поэтому игрок остался в «Динамо».

«Для меня было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси». Это был более реалистичный вариант. Я понял, что действительно стану игроком «Реала Сосьедад», когда планировал подписание контракта с испанским клубом. Да, меня волновали некоторые вопросы во время переговоров, но по итогу я всё же стал частью этой команды», – приводит слова Захаряна журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. С тех пор за команду Иманоля Альгуасиля он принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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