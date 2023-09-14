Нападающий «Пари НН» Сулейманов перешёл в «Локомотив на правах аренды

Нападающий нижегородского «Пари НН» Тимур Сулейманов перешёл в московский «Локомотив на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

23-летнего футболист будет выступать за столичный клуб до конца сезона-2023/24. Соглашение включают опцию выкупа игрока.

Сулейманов – воспитанник академии московского «Локомотива». Он перешёл в «Пари НН» в 2021 году. В прошлом сезоне нападающий сыграл 36 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи. В нынешнем сезоне он отметился тремя голами в десяти встречах. Контракт игрока с нижегородцами рассчитан до лета 2026 года.