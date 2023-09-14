Василий Уткин высказался о решении комитета по этике РФС отстранить Слуцкого от футбола 

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что комитет по этике РФС условно отстранил бывшего главного тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого от футбольной деятельности на год за его высказывание в адрес журналиста.

Ранее 52-летний специалист отреагировал на скандал с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы и корреспондентом «РБ Спорт», назвав второго «19‑летним дебилом» в эфире программы на Youtube-шоу.

«Смелые, решительные люди. И великодушные. Потому что — условно. Отстранить условно — ну, это же примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют. Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности, футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору; невозможно? Да, невозможно. Но если условно» — заявил Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Уткин возобновил своё сотрудничество с «Советским спортом» и представил собственную колонку в издании под названием «Конечно, Вася!».