ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Василий Уткин высказался о решении комитета по этике РФС отстранить Слуцкого от футбола 

Российский специалист получил условное наказание на год. 
14 сентября 2023 21:24
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что комитет по этике РФС условно отстранил бывшего главного тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого от футбольной деятельности на год за его высказывание в адрес журналиста.

Ранее 52-летний специалист отреагировал на скандал с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы и корреспондентом «РБ Спорт», назвав второго «19‑летним дебилом» в эфире программы на Youtube-шоу.

«Смелые, решительные люди. И великодушные. Потому что — условно. Отстранить условно — ну, это же примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют. Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности, футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору; невозможно? Да, невозможно. Но если условно» — заявил Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Уткин возобновил своё сотрудничество с «Советским спортом» и представил собственную колонку в издании под названием «Конечно, Вася!».

источник: «Советский спорт»
Глеб считает, что приезд ЦСКА на матч в Беларусь соберёт полный стадион 
Бывший футболист оценил возможность провести встречу между российским и белорусским клубами.
14.09.2023 22:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник ЦСКА Карпов перешёл на правах аренды в «Уфу»
21-летний футболист будет набираться опыта во Второй лиге.
14.09.2023 22:27
Футбол
автор: Денис Владимиров
Бывший голкипер тульского «Арсенала» Шамов переходит в «Рубин»
С июля игрок является свободным агентом. 
14.09.2023 22:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Бистровича допустил, что полузащитник может не вернуться в ЦСКА
Хорват продолжит карьеру в «Балтике».
14.09.2023 22:15
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Пачука» предложила Эдену Азару поиграть в чемпионате Мексики 
Ранее сообщалось, что бельгиец планирует завершить карьеру. 
14.09.2023 22:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гаджиев прокомментировал заявление Карпина о том, что он может уйти из сборной России
Наставник допустил, что уедет в Эстонию.
14.09.2023 22:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
В «Пари НН» назвали причину, по которой отпустили Сулейманова в аренду в «Локомотив» 
Игрок является воспитанником московского клуба. 
14.09.2023 21:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.