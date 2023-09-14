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Слуцкий может обжаловать наказание комитета по этике РФС

Бывшего тренера сборной России дисквалифицировали на один год.
14 сентября 2023 22:37
автор: Максим Скороходов

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал, что тренер Леонид Слуцкий может обжаловать наказание, по которому он был отстранен на год от футбола условно и оштрафован на 100 тысяч рублей.

«У него было уже были нарушения в 2017 и 2022 году, поэтому мы рассматривали более жесткие санкции. Слуцкий может обжаловать это решение комитета по этике в течение трех дней после получения на руки, в апелляционном комитете РФС», - приводит «Матч ТВ» слова Стукалова.

В выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа Слуцкий назвал журналиста «дебилом». Корреспондент спросил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу о его результативности, тот ответил угрозами, пообещав в следующий раз «засунуть телефон в одно место».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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