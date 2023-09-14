Слуцкий может обжаловать наказание комитета по этике РФС

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал, что тренер Леонид Слуцкий может обжаловать наказание, по которому он был отстранен на год от футбола условно и оштрафован на 100 тысяч рублей.

«У него было уже были нарушения в 2017 и 2022 году, поэтому мы рассматривали более жесткие санкции. Слуцкий может обжаловать это решение комитета по этике в течение трех дней после получения на руки, в апелляционном комитете РФС», - приводит «Матч ТВ» слова Стукалова.

В выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа Слуцкий назвал журналиста «дебилом». Корреспондент спросил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу о его результативности, тот ответил угрозами, пообещав в следующий раз «засунуть телефон в одно место».