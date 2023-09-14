Бителло стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило о переходе полузащитника «Гремио» в стан бело-голубых. Об этом сообщаетпресс-служба столичного клуба.

Ожидается, что контракт 23-летнего хавбека с бело-голубыми будет рассчитан на четыре года.

Ранее сообщалось, что трансфер бразильца обошёлся москвичам в 10 миллионов евро.

Футболист будет выступать в составе столичного клуба под 89-м номером.

В составе «Гремио» Бителло провел 92 матча, в которых отметился 17 забитыми мячами и восемью результативными передачами. В активе новичка «Динамо» один матч за олимпийскую сборную Бразилии.