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Бителло стал игроком московского «Динамо»

Контракт с игроком будет рассчитан на четыре года.
Бителло стал игроком московского «Динамо»
14 сентября 2023 23:12
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Динамо"

Московское «Динамо» официально объявило о переходе полузащитника «Гремио» в стан бело-голубых. Об этом сообщаетпресс-служба столичного клуба.

Ожидается, что контракт 23-летнего хавбека с бело-голубыми будет рассчитан на четыре года.

Ранее сообщалось, что трансфер бразильца обошёлся москвичам в 10 миллионов евро.

Футболист будет выступать в составе столичного клуба под 89-м номером.

В составе «Гремио» Бителло провел 92 матча, в которых отметился 17 забитыми мячами и восемью результативными передачами. В активе новичка «Динамо» один матч за олимпийскую сборную Бразилии.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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