Игорь Колыванов: пусть Бителло создает конкуренцию, чтобы Смолов булки не расслаблял

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал переход в бразильского полузащитника Бителло в московское «Динамо».

14 сентября столичный клуб официально объявил о трансфере 23-летнего футболиста.

«Главное, чтобы «Динамо» прогрессировало. Пусть Бителло создает конкуренцию, чтобы Смолов булки не расслаблял. Бело-голубые молодцы, что купили футболиста. Надо клуб усилить, чтобы он боролся за самые высокие места», – приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Ранее Бителло выступал за бразильский «Гремио». В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба 42 матча во всех турнирах, отметившись восемью голами и пятью результативными передачами.