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Гаджиев рассказал, как игроки сборной России должны относиться к товарищеским матчам

Их нет.
14 сентября 2023 23:44
автор: Максим Скороходов

Тренер Гаджи Гаджиев дал совет футболистам сборной России по отношению к соперникам по товарищеским матчам в условиях санкций.

«Ничего страшного нет, если мы играем с ними, когда кто-то другой не хочет играть. Другое дело, что когда ты надел футболку национальной команды, любую встречу надо играть с полной выкладкой. Нет матчей товарищеских, есть контрольные, в которых ты обязан играть изо всех сил», - приводит «Газета.ru» слова Гаджиева.

Сборная России в сентябре уступила и сыграла в ничью с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2) и разошлась миром с Катаром (1:1).

Российские команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления.

источник: «Газета.Ru»
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