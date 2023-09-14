Гаджиев рассказал, как игроки сборной России должны относиться к товарищеским матчам

Тренер Гаджи Гаджиев дал совет футболистам сборной России по отношению к соперникам по товарищеским матчам в условиях санкций.

«Ничего страшного нет, если мы играем с ними, когда кто-то другой не хочет играть. Другое дело, что когда ты надел футболку национальной команды, любую встречу надо играть с полной выкладкой. Нет матчей товарищеских, есть контрольные, в которых ты обязан играть изо всех сил», - приводит «Газета.ru» слова Гаджиева.

Сборная России в сентябре уступила и сыграла в ничью с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2) и разошлась миром с Катаром (1:1).

Российские команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления.