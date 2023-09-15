64 команды поборются за главный приз детского фестиваля «Большие звёзды светят малым»

14 сентября в Витязево (Краснодарский край) на стадионах «Понтос» и «Уренгоец» состоялись церемонии открытия финального турнира XV международного фестиваля «Большие звёзды светят малым» среди команд мальчиков 2014 г.р. и девочек 2013 г.р. Соревнования организовывает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова. Партнером в проведении выступает «ДФЛ – Анапа-центр».

Почётными гостями церемонии стали президент ДФЛ Жаркова и руководитель «ДФЛ – Анапа-центра» Назим Зекирьяев. Они подарили ребятам памятные футболки. Также капитаны команд представили девизы своих коллективов.

Решающая стадия фестиваля «Большие звезды светят малым» проходит с 14 по 20 сентября. Титул чемпиона Суперфинала, а также именные кубки звёзд отечественного футбола разыграют 60 команд мальчиков 2014 г.р. и четыре коллектива девочек 2013 г.р. со всей страны –от Калининграда до Уссурийска.

В финале фестиваля принимают участие победители и вице-чемпионы именных турниров, которые проходили с февраля по август в России и странах ближнего зарубежья при поддержке более 100 футболистов, тренеров, арбитров – всего более 150 отборочных соревнований.

14 сентября на стадионах «Понтос» (Планета Федора Черенкова) и «Уренгоец» (Планета Игоря Нетто) прошли стартовые матчи первого uруппового этапа. За результатами матчей можно следить на сайте ДФЛ им. В. Горлова.

Состав участников (мальчики 2014 г.р.): «Балтика» (Калининград), «Краснодар» (Краснодар), «Чертаново» (Москва), СШ им. Г.А. Романенко (Кисловодск), СШОР №1 (Белгород), «Текстильщик» (Иваново), «Юниор» (Нефтекамск), «Калитва» (Белая Калитва), «Лидер» (Уссурийск), «Премьер-Лига» (Кстово), «Азбука игры» (Михайловск), ДФЦ А. Степина (Брянск), К-8 (Новороссийск), «Карельские Медведи» (Петрозаводск), ДЮСШ №2 (Екатеринбург), «Къарча» (Чапаевское), «Наука» (Киржачский район), «Приазовье» (п. Овощной), «Оскол» (Старый Оскол), СШ №7 (Барнаул), ФШ «Нальчик» (Нальчик), «Чемпион» (Навашино), «Власиха» (Московская область), «Динамо» (Омск), ДЮСШ №7 (Анапа), «Ровесник» (Вологда), ДЮСШ №3 (Курган), «Кожаный мяч» (Ставрополь), «Спартак» (Горно-Алтайск), «Труд» (Воронеж), «Алекс» (Витязево), «Поморье» (Архангельск), «Соболь» (Тамбов), «Юниор» (Когалым), СШ №6 «Белогорье» (Белгород), «Волна» (Геленджик), «Рубин» (Славгород), СШОР №8 (Нижний Новгород), СШ №12 (Липецк), «Шторм» (Екатеринбург), «Эльбрус» (Нальчик), «Динамо» (Вологда), СШ №3 (Орёл), «Юпитер» (Нижний Тагил), «Енисей-ГХК-Смена» (Железногорск), КСШ (а. Хабез), «Локомотив» (Лиски), СШ по футболу (Владимир), «Алтай» (Барнаул), «Забивака» (Рыбинск), «Зоркий» (Красногорск), СШ по футболу (Ставрополь), «Витязь-Олимп» (Анапа), «Волжанин» (Кинешма), «Голеадор» (Улан-Удэ), «Ротор-2» (Волгоград), «Джога Бонито» (Москва), «Омега» (Курганинск), «Ротор-1» (Волгоград), «Юниор» (Сургут).

Состав участников (девочки 2013 г.р.): «Чертаново» (Москва), «Чертаново-2014» (Москва), Академия «Звезда- 2005» (Пермь), СШОР №1 (Самара).