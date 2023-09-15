Дмитрий Гафин: «Динамо» отлично усилилось, мы довольны трансферной кампанией

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал оценку проведённой бело-голубыми трансферной кампании.

«Трансферную кампанию оцениваю очень хорошо. Были выполнены все задачи, которые перед собой мы ставили. Отлично усилились. Если оценивать переходы на выход, то там также всё в порядке. Мы довольны», - передаёт слова Гафина корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, в летнее трансферное окно в стан московского клуба из «Гремио» перешёл полузащитник Бителло (10 миллионов евро), из «Пачуки» - опорник Луис Чавес (6,5 миллионов евро), из ЦСКА – хавбек Хорхе Карраскаль (3,5 миллиона евро), из БАТЭ – голкипер Андрей Кудрявец (400 тысяч евро).