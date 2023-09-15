ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дмитрий Гафин: «Динамо» отлично усилилось, мы довольны трансферной кампанией

Бело-голубые выполнили все задачи.
15 сентября 2023 21:28
автор: Тимур Пацюк, Никита Плохих

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал оценку проведённой бело-голубыми трансферной кампании.

«Трансферную кампанию оцениваю очень хорошо. Были выполнены все задачи, которые перед собой мы ставили. Отлично усилились. Если оценивать переходы на выход, то там также всё в порядке. Мы довольны», - передаёт слова Гафина корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, в летнее трансферное окно в стан московского клуба из «Гремио» перешёл полузащитник Бителло (10 миллионов евро), из «Пачуки» - опорник Луис Чавес (6,5 миллионов евро), из ЦСКА – хавбек Хорхе Карраскаль (3,5 миллиона евро), из БАТЭ – голкипер Андрей Кудрявец (400 тысяч евро).

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Гафин: рассчитываем, что Бителло добавит «Динамо» класса
Бело-голубые возлагают на бразильца большие надежды.
15.09.2023 21:19
Футбол
автор: Никита Плохих
«Динамо» упустило победу над «Пари НН» в концовке стартовой игры 8-го тура РПЛ
«Динамо» упустило победу над «Пари НН» в концовке стартовой игры 8-го тура РПЛ
Встреча прошла на «ВТБ Арене».
15.09.2023 21:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Динамо» - «Пари НН»: гости сравняли счет в концовке встречи
Встреча проходит на «ВТБ Арене».
15.09.2023 20:56
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Динамо» – «Пари НН»: арбитр отменил пенальти в ворота хозяев
В работу вмешались судьи от VAR.
15.09.2023 20:40
Футбол
автор: Александр Бойченко
Бителло дебютировал за московское «Динамо» в матче с «Пари НН»
За бразильца отдал 10 миллионов евро.
15.09.2023 20:30
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Полузащитник ЦСКА Обляков оценил свои шансы продолжить карьеру в Европе
Действующий контракт хавбека с армейцами подписан до окончания сезона-2026/27.
15.09.2023 20:22
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.