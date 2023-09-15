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Дубль Мбаппе не помог «ПСЖ» взять вверх над «Ниццей» в матче Лиги 1

Команды провели очную встречу в Париже.
Дубль Мбаппе не помог «ПСЖ» взять вверх над «Ниццей» в матче Лиги 1
15 сентября 2023 23:54
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

В пятницу, 15 сентября, на стадионе «Парк-де-Пренс» состоялся матч 5-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ниццей». Победу одержали гости со счетом 3:2.

Дубль в составе парижской команды забил Килиан Мбаппе (29, 87-я минуты). Победные голы у «Ниццы» на счету у Терема Моффи (21, 69) и Гаэтан Лаборде (53).

Таким образом, «Ницца» поднялась на второе место в турнирной таблице, имея в активе девять баллов. «ПСЖ» опустился на третью строчку с восемью очками.

В следующем матче «Ницца» сыграет с «Монако» 22 сентября в рамках чемпионата Франции, а «ПСЖ» примет дортмундскую «Боруссию» 19-го числа в первом туре Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции, Лига 1

«ПСЖ» – «Ницца» - 2:3 (1:1)

Голы: Мбаппе 29, 87, – Моффи 21, 69, Лаборде 53.

источник: «Советский спорт»
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