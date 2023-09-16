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Дубль Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Милан»

Команда Индзаги сохранила первое место в таблице.
Дубль Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Милан»
16 сентября 2023 20:57
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

«Интер» обыграл «Милан» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:1.

На пятой минуте первый гол в матче забил полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян. На 38-й минуте форвард Маркус Тюрам увеличил преимущество хозяев.

На 57-й минуте нападающий «Милана» Рафаэль Леау сократил отставание в счёте, однако на 69-й минуте Мхитарян восстановил разрыв в дача мяча.

На 79-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, а итоговый результат в компенсированное время установил хавбек Давид Фраттези.

«Интер» одержал четвёртую победу подряд и с 12 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. «Милан» с девятью баллами расположился на третьей строчке.

источник: «Советский спорт»
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