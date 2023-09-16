Малышев – о шансах «Спартака» на чемпионство: не делаю прогнозов, надо бороться в каждом матче

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Не делаю прогнозов по поводу места. Я вам говорил в начале сезона, когда только пришел, и сейчас говорю, что по составу команда у нас очень сильная. Но это футбол – надо бороться в каждом матче. А дальше уже смотреть», – приводит слова Малышева корреспондент «Советского спорта».

16 сентября «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ обыграл «Сочи» (1:0). Столичный клуб набрал 13 очков и переместился на шестое место в таблице.