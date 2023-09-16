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Малышев – о шансах «Спартака» на чемпионство: не делаю прогнозов, надо бороться в каждом матче

Пока москвичи на шестом месте.
16 сентября 2023 23:31
автор: Элина Бурина

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Не делаю прогнозов по поводу места. Я вам говорил в начале сезона, когда только пришел, и сейчас говорю, что по составу команда у нас очень сильная. Но это футбол – надо бороться в каждом матче. А дальше уже смотреть», – приводит слова Малышева корреспондент «Советского спорта».

16 сентября «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ обыграл «Сочи» (1:0). Столичный клуб набрал 13 очков и переместился на шестое место в таблице.

источник: «Советский спорт»
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