В «Спартаке» выразили готовность помочь Промесу в получении российского гражданства

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном получении российского гражданства нидерландским форвардом команды Квинси Промесом.

«На данный момент, насколько я знаю, у Промеса нет русского паспорта. А дальше, я думаю, это вопрос к нему. Это его инициатива. Если ему будет нужна какая-то помощь, мы её окажем», – приводит слова Малышева корреспондент «Советского спорта».

Промес перешёл в «Спартак» зимой 2021 года. Ранее он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.