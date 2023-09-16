Карпин объяснил, чего не хватило «Ростову», чтобы обыграть «Балтику» в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 8-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Балтикой» (2:2).

«Только спокойствия не хватило. Всё было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть. Опять стали терять мяч, дубасить его куда-то по трибунам. Это связано именно с нервозностью, думаю». – сообщил наставник ростовского клуба на пресс-конференции.

После восьми сыгранных матчей «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков после восьми сыгранных матчей.