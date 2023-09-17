Андрей Тихонов: «Рубин» — лёгкий соперник для «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ сезона-2023/2024 между «Рубином» и «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, в Казани и начнется в 16:30 мск.

«Рубин» — лёгкий соперник для «Зенита». Питерцы вряд ли упустят возможность набрать три очка и стать ещё ближе к привычному для себя первому месту. «Рубин» играет очень слабо, в последних матчах казанцы кому только не проигрывали.

Вероятнее всего, подопечные Сергея Семака сделают всё возможное, чтобы разгромить соперника, ведь в их нынешнем положении каждый гол может обеспечить турнирное преимущество. Лично я жду сухой победы «Зенита» со счётом 3:0 или 4:0», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Зенит» в семи матчах набрал 14 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с шестью очками в активе располагается на 13-м месте.