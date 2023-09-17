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Андрей Тихонов: «Рубин» — лёгкий соперник для «Зенита»

Санкт-петербургский клуб рассчитывает привезти из Казани три очка.
17 сентября 2023 12:11
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ сезона-2023/2024 между «Рубином» и «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, в Казани и начнется в 16:30 мск.

«Рубин» — лёгкий соперник для «Зенита». Питерцы вряд ли упустят возможность набрать три очка и стать ещё ближе к привычному для себя первому месту. «Рубин» играет очень слабо, в последних матчах казанцы кому только не проигрывали.

Вероятнее всего, подопечные Сергея Семака сделают всё возможное, чтобы разгромить соперника, ведь в их нынешнем положении каждый гол может обеспечить турнирное преимущество. Лично я жду сухой победы «Зенита» со счётом 3:0 или 4:0», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

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«Зенит» в семи матчах набрал 14 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с шестью очками в активе располагается на 13-м месте.

источник: Metaratings.ru
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