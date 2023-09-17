Изидор посвятил дебютный гол в составе «Зенита» Малкому

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что посвятил первый гол в составе сине-бело-голубых бразильскому форварду Малкому, который теперь выступает за «Аль-Хиляль».

– Кому посвятите первый гол, забитый в зенитовской футболке?

– В первую очередь моей семье, моей девушке и моим друзьям, которые мотивируют меня каждый день. А во вторую очередь – Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен». Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему, – приводит слова Изидора пресс‑служба «Зенита».

Добавим, Изидор выступает за клуб из Санкт-Петербурга под десятым номером, который ранее принадлежал Малкому.

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Изидор (8-я минута), Матео Кассьера (55) и Клаудиньо (59).

В турнирной таблице «Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место. У «Рубина» осталось 6 очков, клуб из столицы Татарстана располагается на 13-й позиции.