ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Изидор посвятил дебютный гол в составе «Зенита» Малкому

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0.
17 сентября 2023 21:05
автор: Александр Бойченко

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что посвятил первый гол в составе сине-бело-голубых бразильскому форварду Малкому, который теперь выступает за «Аль-Хиляль».

– Кому посвятите первый гол, забитый в зенитовской футболке?

– В первую очередь моей семье, моей девушке и моим друзьям, которые мотивируют меня каждый день. А во вторую очередь – Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен». Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему, – приводит слова Изидора пресс‑служба «Зенита».

Добавим, Изидор выступает за клуб из Санкт-Петербурга под десятым номером, который ранее принадлежал Малкому.

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Изидор (8-я минута), Матео Кассьера (55) и Клаудиньо (59).

В турнирной таблице «Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место. У «Рубина» осталось 6 очков, клуб из столицы Татарстана располагается на 13-й позиции.

«Парни сыграли просто на все 100%». Нападающий «Оренбурга» Воробьёв — о победе над «Локомотивом»
Южноуральцы уехали из Москвы с тремя очками.
17.09.2023 22:08
Футбол
автор: Никита Плохих
Артета – о победе над «Эвертоном» в гостях: мы не побеждали здесь 6 лет
«Канониры» выиграли с минимальным перевесом (1:0).
17.09.2023 22:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тренер «Оренбурга» – о победе над «Локомотивом»: для меня каждая игра как финал
Команда забрала три очка.
17.09.2023 21:49
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»: Арсен Захарян начнет матч в запасе
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
17.09.2023 21:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в Москве
«Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в Москве
Встреча прошла на «РЖД Арене».
17.09.2023 20:59
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ
«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ
Встреча прошла в Ливерпуле.
17.09.2023 20:26
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.