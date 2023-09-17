Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад», Захарян вышел на поле в концовке матча

В воскресенье, 17 сентября, состоялся матч 5-го тура между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом». Победу одержали «сливочные» со счетом 2:1.

Голы у хозяев поля забили Федерико Вальверде (46-я минута) и Хоселу (60). Единственный мяч за гостей оформил Андер Барренечеа (5).

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 81-й минуте.

Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд и вышел на первое место с 15 баллами. В активе бело-голубых шесть очков и 11-я строчка.

В следующем матче чемпионата Испании «Реал» встретится в гостях против «Атлетико» 24 сентября, а «Реал Сосьедад» примет «Хетафе» в этот же день.

Чемпионат Испании, Примера

5-й тур

«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» 2:1

Голы: Вальверде 46, Хоселу 60, – Берренечеа 5