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Губерниев фразой из фильма «Бабник» оценил возможную стажировку Мостового в «Динамо»

Комментатор отметил, что в плане понимания футбола с Александром может сравниться лишь Андрей Аршавин.
18 сентября 2023 12:23
автор: Дмитрий Губерниев

Шоумен, спортивный комментатор и колумнист «Советского спорта» Дмитрий Губерниев в своей авторской колонке отреагировал на сообщение о возможной тренерской стажировке Александра Мостового в московском «Динамо». Журналист очень оригинально воспринял эту новость, процитировав цитату из фильма «Бабник».

«Александр Мостовой внимательно смотрит футбол, поверьте мне, я с ним очень много эфиров провёл. Как футбольный обозреватель хочу сказать: в умении разобрать здесь и сейчас эпизод – с Мостовым сможет сравниться только Аршавин. По чрезвычайно тонкому пониманию футбола, отдельных футбольных моментов. Не хочу никого обидеть, но Мостовой блестяще понимает суть футбола, лучше многих. А я практически со всеми в эфире работал и работаю.

Поэтому здесь ученье – свет, а неученье – тьма. Я желаю Александру двигаться дальше и от слов переходить к делу. Так сказать, после предварительных ласк приступать к действиям, как сказал мой любимый Александр Ширвиндт в известном фильме «Бабник», — написал Губерниев.

Ранее член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые готовы пригласить Мостового на тренерскую стажировку.

Дмитрий Губерниев: посмотришь вверх, посмотришь вниз… и всё равно нет круче KISS

источник: «Советский спорт»
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