Дмитрий Губерниев: история с дисквалификацией Слуцкого из рубрики «все неправы»

Шоумен, спортивный комментатор и колумнист «Советского спорта» Дмитрий Губерниев в своей авторской колонке дал оценку дисквалификации Леонида Слуцкого. Он отметил, что данный прецедент относится к рубрике «все неправы».

«Считаю, что история с дисквалификацией Леонида Слуцкого из рубрики «все неправы». Никто не давал права так разговаривать Дзюбе, нельзя было так оценивать действия журналиста Слуцкому, было очень некрасиво. Но никто не давал права и журналисту тыкать Дзюбе. Журналист намного младше, я так думаю. Давайте говорить «вы» друг другу. Даже в нашей профессии, к сожалению, есть люди, которые не читали книги, не смотрели фильмы. Обращаются запанибрата. Всем из этой ситуации нужно извлечь уроки.

Впрочем, вопрос был про Слуцкого – он неправ, поэтому я с уважением отношусь к решению по Леониду Викторовичу. Хотя мы прекрасно расстались, несмотря на взаимную критику. Я скучаю без Слуцкого как футбольный обозреватель. Скучаю, точнее, по Слуцкому-тренеру. Но шоубиз, наверное, ему так сильно понравился, что уже захлестнуло Леонида Викторовича. Тем более что наша программа совместная имела успех», — написал Губерниев.

Ранее комитет по этике РФС оштрафовал Леонида Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

Всё из-за того, что экс-тренер сборной оскорбил журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина на «Коммент.Шоу», назвав его «19-летним дебилом».