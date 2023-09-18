Рафаэль Надаль заявил, что бы рад переходу Килиана Мбаппе в мадридский «Реал»

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль выразил надежду, что в скором будущем форвард сборной Франции Килиан Мбаппе пополнит состав мадридского «Реала».

«Может быть, еще один нападающий был бы не лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?», – приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе провел четыре матча, в которых забил семь голов. Действующий контракт нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2024 года.