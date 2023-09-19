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«У меня много причуд». Лионель Месси рассказал о своих ритуалах в домашнем быту

Великому можно.
«У меня много причуд». Лионель Месси рассказал о своих ритуалах в домашнем быту
19 сентября 2023 08:23
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своём домашнем быте.

«У меня много причуд. Прежде чем я пойду спать, я подготовлю стол на следующий день. Завтрак… каждый на своём месте, всегда сидит на одном и том же месте за столом, дети, Антонела, я», — цитирует аргентинца Toda Pasion.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». Он стал победителем ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

Летом 2023 года Лионель перешёл из «ПСЖ» в «Интер Майами». За клуб MLS Месси провёл 11 матчей, забил 11 мячей и 5 раз ассистировал партнёрам.

Ранее «Интер Майами» без аргентинца проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата.

источник: Toda Pasion
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