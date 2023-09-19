Карло Анчелотти превзошёл достижение Зинедина Зидана в «Реале»

Сегодня, 19 сентября, официальный сайт «Реала» сообщил о том, что победа мадридского клуба над «Реал Сосьедадом» (2:1) в матче 5-го тура Ла Лиги стала 173-й для итальянского специалиста Карло Анчелотти в качестве наставника «сливочных».

Таким образом, ему удалось обойти Зинедина Зидана по данному показателю. Итальянец вышел на второе место в истории мадридского клуба по количеству побед. 112 викторий он одержал в рамках чемпионата Испании, 36 — в Лиге чемпионов, 17 – в Кубке Испании, четыре – на клубном ЧМ, две – в Суперкубке Европы и две – в Суперкубке Испании.

Рекордом по количеству побед во главе «Реала» ещё с 1974 года владеет Мигель Муньос. Великому испанскому наставнику удалось одержать 357 побед в качестве наставника мадридского клуба.