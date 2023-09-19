ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сергей Балахнин: по игре «Локомотив» - середняк, который ничем не лучше «Оренбурга»

Железнодорожники буксуют.
19 сентября 2023 09:23
автор: Тимур Пацюк

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о неудачах «Локомотива» в нынешнем сезоне. В матче 8-го тура РПЛ железнодорожники уступили дома «Оренбургу» (0:2).

«Оренбург» по составу не уступает красно-зелёным. Как можно было отказаться от Изидора? Я смотрел перед этим матчем игру «Зенита» и понимаю, что Вильсон мог бы усилить игру «Локо».

Сейчас команда Галактионова не в состоянии быть конкурентоспособным лидером чемпионата. По игре это середняк, который ничем не лучше «Оренбурга», - цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

В турнирной таблице «Локомотив» с 12 очками занимает восьмое место. «Оренбург» (8) располагается на 11-й строчке.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что Артём Дзюба является тормозом «Локомотива».

источник: «Евро-футбол.ру»
Президент РПЛ Алаев: нельзя рассматривать отъезд игроков из России только в негативном ключе
Пожалуй, самая животрепещущая тема последних недель.
19.09.2023 09:35
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Пари НН» – «Спартак»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч
Встреча начнется в 17:15 (мск).
19.09.2023 09:26
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Краснодар» – «Динамо»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч
Встреча начнется в 15:00 (мск).
19.09.2023 09:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Диего Симеоне признался, что предстоящий матч с «Лацио» вызывает у него мурашки по коже
Встреча Лиги чемпионов пройдет 19 сентября.
19.09.2023 09:06
Футбол
автор: Александр Бойченко
Александр Тарханов: Изидор вряд ли заменит Малкома в «Зените»
При этом Вильсон уже успел отличиться.
19.09.2023 08:55
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Тренер «Боруссии» раскрыл план на игру против «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Матч состоится 19 сентября в Париже.
19.09.2023 08:40
Футбол
автор: Александр Бойченко
Карло Анчелотти превзошёл достижение Зинедина Зидана в «Реале»
Итальянец вышел на второе место в истории мадридского клуба по количеству побед.
19.09.2023 08:26
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.