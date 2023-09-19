Сергей Балахнин: по игре «Локомотив» - середняк, который ничем не лучше «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о неудачах «Локомотива» в нынешнем сезоне. В матче 8-го тура РПЛ железнодорожники уступили дома «Оренбургу» (0:2).

«Оренбург» по составу не уступает красно-зелёным. Как можно было отказаться от Изидора? Я смотрел перед этим матчем игру «Зенита» и понимаю, что Вильсон мог бы усилить игру «Локо».

Сейчас команда Галактионова не в состоянии быть конкурентоспособным лидером чемпионата. По игре это середняк, который ничем не лучше «Оренбурга», - цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

В турнирной таблице «Локомотив» с 12 очками занимает восьмое место. «Оренбург» (8) располагается на 11-й строчке.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что Артём Дзюба является тормозом «Локомотива».