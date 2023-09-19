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Президент РПЛ Алаев: нельзя рассматривать отъезд игроков из России только в негативном ключе

Пожалуй, самая животрепещущая тема последних недель.
19 сентября 2023 09:35
автор: Тимур Пацюк

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отъезде российских игроков в зарубежные чемпионаты.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы все самые сильные футболисты играли в РПЛ. Игроки всегда должны развиваться. Нельзя рассматривать их отъезд из РПЛ только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее также заинтересовывать клубы из топ-лиг», — цитирует главу Лиги «РБ-Спорт».

Также Александр Алаев добавил, что РПЛ будет развиваться, становиться более привлекательной для партнёров при стабильной геополитической и экономической ситуациях.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал российским игрокам уезжать из РПЛ, чем вызвал шквал негатива у общественности.

источник: «РБ-Спорт»
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