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Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов

Легендарный тренер также выразил сожаление в связи с тем, что большие деньги сейчас диктуют правила футбола.
19 сентября 2023 11:52
автор: Никита Плохих

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший наставник мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло определил фаворитов Лиги чемпионов, а также оценил шансы «Манчестер Сити» защитить титул.

«Очень жаль, что традиционный формат будет сыгран в последний раз. Но большие деньги сейчас диктуют правила. Если говорить о фаворитах этого сезона, то я, пожалуй, выделю три команды: «Интер», «Реал» и «Бавария». Мне кажется, что одна из этих трёх команд точно будет в финале. Не очень верю, что «Ман Сити» выиграет второй раз подряд», - сказал Капелло.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задачах команда в розыгрыше главного европейского турнира.

источник: «Советский спорт»
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