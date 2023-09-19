Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший наставник мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло определил фаворитов Лиги чемпионов, а также оценил шансы «Манчестер Сити» защитить титул.

«Очень жаль, что традиционный формат будет сыгран в последний раз. Но большие деньги сейчас диктуют правила. Если говорить о фаворитах этого сезона, то я, пожалуй, выделю три команды: «Интер», «Реал» и «Бавария». Мне кажется, что одна из этих трёх команд точно будет в финале. Не очень верю, что «Ман Сити» выиграет второй раз подряд», - сказал Капелло.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задачах команда в розыгрыше главного европейского турнира.