Владимир Пономарёв: Бакаев не будет нужен «Зениту», когда вернётся из аренды

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал переход полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Зелимхана Бакаева в клуб «Аль‑Вахда» из ОАЭ.

Ранее сине-бело-голубые объявили об аренде 27-летнего футболиста. Хавбек будет выступать за команду из Абу-Даби до конца сезона-2023/24.

«Будет ли Бакаев прогрессировать в чемпионате ОАЭ? Нет. Это средний игрок. Ну, поиграет там, а когда вернётся, «Зениту» уже нужен не будет. Для них Бакаев не годится, в команде по классу игроки лучше», – приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Бакаев подписал контракт с «Зенитом» летом 2022 года. В составе команды он сыграл 34 матча. На счету футболиста три гола и четыре результативные передачи.