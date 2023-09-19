Бителло назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, чего его команде не хватило для победы над «Краснодаром» (1:1, пен. 2:4) в матче пути РПЛ Кубка России

«Я думаю, немного не хватило терпения, спокойствия, хладнокровия, чтобы довести до конца наши атаки. У нас было много моментов, чуть-чуть не хватило реализации», - сказал хавбек пресс-службе «Динамо».

В данный момент «Краснодар» с пятью очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Динамо» с таким же количеством баллов располагается на второй строчке.

В следующем туре «Динамо» примет «Спартак», а «Краснодар» сыграет дома против «Пари НН». Матчи состоятся 4 октября.