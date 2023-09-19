«Селтик» вдевятером проиграл «Фейеноорду» в Лиге чемпионов

В Роттердаме (Нидерланды) завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Фейеноорд» и «Селтик».

Встреча завершилась победой нидерландского клуба со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт в добавленное к первому тайму время - отличился Калвин Стенгс.

На 64-й минуте встречи «Селтик» остался вдесятером - красную карточку получил Густаф Лагербильке. Всего через четыре минуты «Селтик» лишился ещё одного игрока - с поля был удалён Один Тьяго Хольм.

На 76-й минуте «Фейеноорд» воспользовался меньшинством - гол на свой счёт записал Алиреза Джаханбакш.

Больше забитых голов зрители не увидели.