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В Кении оценили идею проведения товарищеского матча со сборной России

В октябре подопечных Валерия Карпина могут ждать два матча с африканскими командами.
20 сентября 2023 09:02
автор: Виталий Стопин

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено поделился подробностями о ходе переговоров с РФС о проведении товарищеского матча между сборными двух стран.

«Мы ведём переговоры с РФС о возможности проведения товарищеского матча между сборными Кении и России в октябре 2023 года. Сейчас обсуждаем дату и место проведения этой встречи. Как только завершим переговоры и договоримся обо всём, то сразу же сообщим об этом официально», — приводит слова Отиено Sport24.

Накануне, 19 сентября, телеграм-канал «Мутко против» заявил, что сборные Кении и России проведут товарищеский матч 16 октября. Ранее о проведения товарищеского матча с россиянами заявили в Камеруне.

Генсек Федерации футбола Камеруна высказался о возможном матче со сборной России

источник: Sport24
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