В Кении оценили идею проведения товарищеского матча со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено поделился подробностями о ходе переговоров с РФС о проведении товарищеского матча между сборными двух стран.

«Мы ведём переговоры с РФС о возможности проведения товарищеского матча между сборными Кении и России в октябре 2023 года. Сейчас обсуждаем дату и место проведения этой встречи. Как только завершим переговоры и договоримся обо всём, то сразу же сообщим об этом официально», — приводит слова Отиено Sport24.

Накануне, 19 сентября, телеграм-канал «Мутко против» заявил, что сборные Кении и России проведут товарищеский матч 16 октября. Ранее о проведения товарищеского матча с россиянами заявили в Камеруне.