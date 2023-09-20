Бывший футболист «Спартака» признался, что не умеет делить в столбик

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов признался, что ему не давалась учёба в школе.

«Как я учился? Очень плохо. Я не учился. Я ни делить не умею в столбик, ни прибавлять, ничего. Не дано. Я даже когда пытался включиться, ну невозможно, не могу, не мое», - сказал Давыдов в интервью YouTube-каналу ГАС.

28-летний форвард выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год. В 2015 году сыграл одну игру за сборную России. В настоящий момент форвард, которого прозвали «русским Месси» выступает в Медиалиге за Reality.