Массимо Каррера: «Спартак» способен бороться за самые высокие места в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о шансах красно-белых побороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Трудно давать какие-то оценки, поскольку у меня нет возможности смотреть все матчи команды. Поэтому я не буду подробно разбирать игру «Спартака». Но уверен, что красно-белые всегда имеют потенциал для борьбы за самые высокие места. Согласен, что в этом сезоне дела у команды пока складываются непросто, но я желаю им успехов. И верю, что «Спартак» ещё покажет себя с самой лучшей стороны.

Команда хорошо начала сезон, выиграв три первых матча в РПЛ. Потом результаты ухудшились. Но если команда будет играть, как в начале сезона, то у неё будут все возможности для успеха. У «Спартака» хорошие футболисты, хороший тренер — клуб может бороться за самые высокие места», — цитируют слова Карреры «Известия».

«Спартак» в восьми матчах набрал 13 очков и сейчас располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.