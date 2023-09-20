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Игрок «Крылья Советов» Бейл выразил надежду на скорое возвращение России в Европу

Российские клубы и сборные с февраля прошлого года отстранены от международных турниров.
20 сентября 2023 12:47
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Крылья Советов» Гленн Бейл признался, что ожидает скорое возвращение команд из России в еврокубковые соревнования.

«Для меня игра в еврокубках не так важна. Надеюсь, что Россию как можно быстрее вернут в Европу. Сейчас «Крылья» на третьем месте, если мы продолжим так играть, то попадём в еврокубки. Надеюсь, что в следующем году всё закончится и мы сыграем в Лиге Европы или Лиге конференций», – приводит слова 28-летнего футболиста «РИА Новости».

Ранее Бейл сравнил уровни чемпионата Нидерландов и Российской премьер-лиги.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

источник: «РИА Новости»
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