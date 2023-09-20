Защитник «Пари НН» Александров подтвердил, что получил удар в челюсть от игрока «Спартака»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал слова главного тренера Сергея Юрана о том, что футболиста ударили по лицу в матче пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Что рассказывать — посмотрите момент. Если не нашли в трансляции, посмотрите получше. Чернов бьёт мне в челюсть. Я не хочу это обсуждать — это решение судьи. Не моя компетенция обсуждать решение судей», - приводит «Чемпионат» слова Александрова.

Юран уже заявил, что «Пари НН» обратится Экспертно-судейскую комиссию в том числе по данному эпизоду.

В настоящий момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков после четырёх матчей. Нижегородская команда с двумя баллами в активе идёт на последней, четвёртой строчке.