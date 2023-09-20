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Команды мальчиков и девочек «Чертаново» стали чемпионами фестиваля «Большие звёзды светят малым»

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Команды мальчиков и девочек «Чертаново» стали чемпионами фестиваля «Большие звёзды светят малым»
20 сентября 2023 15:50
автор: Виталий Стопин
автор фото: dfl.org.ru

Сегодня, 20 сентября, в Витязево (Краснодарский край) завершился Суперфинал XV международного фестиваля «Большие звёзды светят малым» среди команд мальчиков 2014 года рождения, а также команд девочек 2013 г.р. В 2023 году на фестиваль приехали 64 команды.

География участников была потрясающей — от Калининграда до Уссурийска (Приморский край). Они разыграли главные призы финального турнира, который был организован Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова. В заключительный день соревнований на стадионе «Понтос» были сыграны финальные матчи среди команд мальчиков. В решающей встрече московское «Чертаново» со счётом 2:1 взяло верх над «Чемпионом» (Навашино). Бронзовые медали достались «Краснодару», который в «бронзовом финале» выиграл у волгоградского «Ротора» (2:1).

Чемпионский титул фестиваля у девочек оспорили четыре команды. Победу в турнире вновь праздновало «Чертаново». На второй месте оказалась Академия «Звезда-2005» (Пермь), на третьей — «Чертаново-2014», а замкнула четверку самарская команда СШОР № 1.

Сразу после матчей состоялась церемония награждения Суперфинала. Призы футболистам и футболисткам вручили президент ДФЛ Мария Жаркова, а также руководитель ДФЛ – Анапа-центра Назим Зекирьяев. Все четыре команды получили кубки и медали. Также в каждой команде были отмечены лучшие игроки.

источник: «Советский спорт»
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