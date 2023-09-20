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«Ахмат» и «Зенит» закончили основное время вничью и проведут серию пенальти

Матч проходит в Грозном.
20 сентября 2023 19:13
автор: Александр Кожевников

В Грозном в эти минуты проходит матч четвёртого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором местный «Ахмат» встречается с санкт-петербургским «Зенитом».

Основное время матча завершилось со счётом 3:3. Согласно регламенту, команды ждёт серия пенальти, которая определит победителя.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте - хозяев вывел вперёд Светослав Ковачев. На 16-й минуте встречи «Ахмат» удвоил преимущество в счёте усилиями Ивана Олейникова.

На 27-й минуте встречи «Зенит» сократил отставание в счете - гол на свой счет записал Иван Сергеев. На 34-й минуте встречи «Зенит» сравнял счёт - отличился Сергеев, оформив дубль.

На 42-й минуте встречи «Зенит» вышел вперёд благодаря голу Матео Кассерры.

На 69-й минуте грозненский клуб сравнял счёт - отличился Владимир Ильин.

После трёх туров групповой стадии Кубка России в турнирной таблице сине-бело-голубые с 6 очками занимают второе место в своём квартете. «Ахмат» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

источник: «Советский спорт»
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