«Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти в матче Кубка России

В Грозном завершился матч четвёртого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором местный «Ахмат» встречался с санкт-петербургским «Зенитом».
Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти со счётом 4:2.
Основное время матча завершилось вничью - 3:3.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте - хозяев вывел вперёд Светослав Ковачев. На 16-й минуте встречи «Ахмат» удвоил преимущество в счёте усилиями Ивана Олейникова.
На 27-й минуте встречи «Зенит» сократил отставание в счете - гол на свой счет записал Иван Сергеев. На 34-й минуте встречи «Зенит» сравнял счёт - отличился Сергеев, оформив дубль.
На 42-й минуте встречи «Зенит» вышел вперёд благодаря голу Матео Кассерры.
На 69-й минуте грозненский клуб сравнял счёт - отличился Владимир Ильин.
В серии пенальти со счётом 4:2 оказался сильнее «Зенит».