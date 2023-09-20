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УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков на матчах отбора Евро-2024

Фанатам украинской сборной вынесли обвинения в расизме. 
УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков на матчах отбора Евро-2024
20 сентября 2023 19:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Дисциплинарный комитет УЕФА наложил штраф на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 20 тыс. евро за расистское поведение болельщиков во время матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

По информации источника, УАФ наказана в результате матчей отбора на Евро-2024 с участием сборной Украины против национальных команд Англии (1:1) и Италии (1:2). Сообщается, что ассоциация получила штрафы также за то, что болельщики использовали пиротехнику на стадионах (пять тысяч евро) и за блокирование общественных мест (восемь тысяч).

Дополнительным наказанием со стороны УЕФА стало то, что следующую домашнюю игру под эгидой организации национальная команда Украины обязана провести с ограниченным количеством зрителей.

источник: UEFA (УЕФА)
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