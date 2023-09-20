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Гасилин оценил снижение интереса клубов РПЛ к Кубку России

Бывший игрок «Зенита» заверил, что кубковые матчи стали интереснее и серьёзнее.
20 сентября 2023 21:06
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин опроверг высказывания о том, что к Кубку все стали относиться спустя рукава.

«Я не согласен с тем, что клубы относятся к Кубку России спустя рукава. У нас изменилась система кубковых матчей - групповой этап в две игры. Да, где-то можно ротировать состав, но к Кубку отношение сейчас более серьёзное, после модернизации со стороны РФС он стал более привлекательным и интересным. Наверное, завоевать такой Кубок всегда приятно», - отметил Гасилин.

Алексей Гасилин также высказался об Изидоре, назвав новичка «Зенита» питерским Джокером.

источник: «Советский спорт»
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