«Севилья» и «Ланс» не выявили победителя в матче группового этапа Лиги чемпионов

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов испанская «Севилья» на своем поле сыграла вничью с французским «Лансом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Лукаса Окампоса гости ответили точным ударом Анжело Фюльжини.

В параллельном матче группы В лондонский «Арсенал» разгромил «ПСВ» (4:0).

Во втором туре андалусийцы отправятся в Эйндховен, а «Ланс» дома примет «Арсенал».

Лига чемпионов

Групповой этап, 1-й тур

«Севилья» (Испания) - «Ланс» (Франция) - 1:1 (1:1)

Голы: Окампос, 9 - Фюльжини, 24.