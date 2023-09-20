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«Севилья» и «Ланс» не выявили победителя в матче группового этапа Лиги чемпионов

Команды поделили очки в Испании.
20 сентября 2023 23:56
автор: Александр Шульгин

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов испанская «Севилья» на своем поле сыграла вничью с французским «Лансом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Лукаса Окампоса гости ответили точным ударом Анжело Фюльжини.

В параллельном матче группы В лондонский «Арсенал» разгромил «ПСВ» (4:0).

Во втором туре андалусийцы отправятся в Эйндховен, а «Ланс» дома примет «Арсенал».

Лига чемпионов
Групповой этап, 1-й тур
«Севилья» (Испания) - «Ланс» (Франция) - 1:1 (1:1)
Голы: Окампос, 9 - Фюльжини, 24.

источник: «Советский спорт»
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