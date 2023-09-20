«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

В Лиссабоне (Португалия) завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались местная «Бенфика» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте встречи - отличился Роко Шимич, забивший пенальти. До этого «Бенфика» осталась в меньшинстве - за грубый фол был удалён Антониу Силва. После перерыва в ворота португальцев влетел ещё один мяч - голом отметился Оскар Глоч. Больше забитых голов в матче зрители не увидели.

«Бенфика» в следующем туре встретится с «Интером» на выезде, «Ред Булл Зальцбург» сыграет дома с испанским «Реалом Сосьедад».