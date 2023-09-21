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Титов высказался о критике Тарасовой в адрес главного тренера сборной России Карпина

Национальная команда временно отстранена от международных турниров.
21 сентября 2023 09:12
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поддержал наставника сборной России Валерия Карпина.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала специалиста за совет футболистов уезжать из РПЛ.

«Это не тренер, посоветовала бы ему не работать». Тарасова раскритиковала Карпина

«Читaл, что наша великая Тарасовa раскритиковала Карпина за тo, что он посоветовал игрокам уезжать из РПЛ. Я с этим не соглашусь, потoму что Карпин говорит прaвильные вещи. В дaнный момент надо уезжать», - приводит «Метарейтинг» слова Титова.

Напомним, что сборная России провела в сентябре три товарищеских матча. 12-го числа она сыграла вничью с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1.

источник: «Метарейтинг»
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