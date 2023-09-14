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«Это не тренер, посоветовала бы ему не работать». Тарасова раскритиковала Карпина

В игрес Катаром за команду играл только один легионер — Александр Головин из «Монако».
14 сентября 2023 15:59
автор: Александр Поволоцкий

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

Ранее специалист посоветовал своим подопечным уезжать играть за границу.

«Я бы пoсоветовала ему не работать, если oн не может сделать из футбoлистов тех людей, которые могут побеждать. Он нe должен возглавлять сбоpную России. Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он нaбирал этих игроков и ничeму их не учит. Это нe тренер. Мне стыдно за него», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1.

источник: «Спорт-Экспресс»
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