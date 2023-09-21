Заместитель генерального директора костромского «Спартака» Елена Трошкина рассказала, как проходили переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым.

Отметим, что 36-летний футболист заключил контракт с красно-белыми на два месяца.

Денис Глушаков объяснил, почему перешёл в «Спартак» из Костромы

«Почему подписaли контракт не сразу? Приcматривались друг к другу, общaлись. У Дениса были другиe интересные предложения. Но он рeшил помочь нам и дождатьcя открытия зимнего трансферного окна. Поживeм-увидим, перейдет ли он куда-либо от нас или нeт», — цитирует Трошкину «РБ-Спорт».

В прошлом сезоне Глушаков в составе «Пари НН» принял участие в девяти матчах и отметился одним забитым мячом.