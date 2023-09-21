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Моуринью заявил, что его «Рома» не проиграла прошлогодний финал ЛЕ «Севилье»

Португальский специалист отказывается признавать поражение.
21 сентября 2023 10:37
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о финале Лиги Европы-2022/23, в котором римский клуб в серии пенальти проиграл «Севилье» (1:1, 1:4).

«Я буду повторять это до своего последнего дня на посту главного тренера «Ромы» — мы не проиграли в финале Лиги Европы «Севилье». Мы не проиграли тот финал в Будапеште, и я не изменю своего мнения!» — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, по ходу решающей встречи Лиги Европы главный арбитр Энтони Тейлор показал футболистам «Ромы» семь жёлтых карточек. После игры Жозе Моуриньо оскорбил судью на парковке стадиона и был дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча сезона-2023/24.

источник: «Советский спорт»
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