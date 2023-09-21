Сборная Камеруна хочет провести товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан поделился некоторыми подробностями о проведении товарищеского матча со сборной России. Встреча россиян и камерунцев и должна состояться 12 октября на территории РФ.

«Если российская сторона хочет провести матч 12 октября, то это не проблема для нас. Однако сейчас всё ещё идёт работа над точной датой проведения товарищеского матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить встречу наших сборных на территории России.

Камерунская федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — приводит слова Джунана Sport24.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Санкции связаны с проведением СВО на Украине.