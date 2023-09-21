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Сборная Камеруна хочет провести товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге

Африканская команда пока не видит альтернативы стадиону в Северной столице.
Сборная Камеруна хочет провести товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге
21 сентября 2023 15:39
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан поделился некоторыми подробностями о проведении товарищеского матча со сборной России. Встреча россиян и камерунцев и должна состояться 12 октября на территории РФ.

«Если российская сторона хочет провести матч 12 октября, то это не проблема для нас. Однако сейчас всё ещё идёт работа над точной датой проведения товарищеского матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить встречу наших сборных на территории России.

Камерунская федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — приводит слова Джунана Sport24.

Стало известно, где РФС хочет провести матч сборной России с Камеруном

Российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Санкции связаны с проведением СВО на Украине.

источник: Sport24
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